Yeşil Sol Partili Adalet Kaya kaza geçirdi!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde YSP Milletvekili Adalet Kaya'nın aracı partilileri taşıyan öndeki araca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 16:56
Yeşil Sol Partili Adalet Kaya kaza geçirdi!
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Mardin'in Nusaybin ilçesi İpekyolu Sanayi mevkiinde Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve beraberindeki partililerin içinde bulunduğu araçlar kaza yaptı.

7 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada 7 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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