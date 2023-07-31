Yeşil Sol Partili Adalet Kaya kaza geçirdi!
Mardin’in Nusaybin ilçesinde YSP Milletvekili Adalet Kaya'nın aracı partilileri taşıyan öndeki araca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesi İpekyolu Sanayi mevkiinde Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve beraberindeki partililerin içinde bulunduğu araçlar kaza yaptı.
7 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada 7 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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