Yeşilay'dan korkutan araştırma: Oyun bağımlılığı yetişkinlerde depresyon ve anksiyeteyi tetikliyor

Yeşilay’ın yayımladığı uluslararası hakemli dergi Addicta’da yer alan son araştırma, oyun oynama bozukluğunun sadece çocukları değil, yetişkinleri de ciddi bir ruh sağlığı tehdidiyle karşı karşıya bıraktığını kanıtladı. Türkiye ve KKTC genelindeki 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) başvurusunu kapsayan çalışma, sanal dünyada geçirilen sürenin klinik tabloyu ağırlaştırdığını gösterdi.

"GENÇ ERKEKLER BÜYÜK RİSK ALTINDA"

2020-2024 yılları arasında YEDAM'a başvuran 18 yaş ve üzeri 250 yetişkinin verilerinin incelendiği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 91’ini erkekler oluşturuyor. Ancak uzmanlar, son yıllarda kadın başvurularında da dikkat çeken bir artış yaşandığını vurguluyor.

EN BÜYÜK TEHLİKE: STRATEJİ VE SAVAŞ OYUNLARI

Araştırma, yetişkinlerin hangi oyun türlerine daha fazla bağımlılık geliştirdiğini de gün yüzüne çıkardı. Buna göre bağımlılık oranları şöyle şekillendi:

Strateji Oyunları: %46

Savaş Oyunları: %43

İnterneti temel olarak sadece oyun oynamak amacıyla kullanan bireylerde, oyun oynama bozukluğu riskinin çok daha yüksek olduğu tespit edildi.

GÜNDE 6 SAAT VE ÜSTÜ TEHLİKE SİNYALİ

Katılımcıların büyük bir kısmı, günde 6 saatten fazla oyun oynadıklarını ve bu durumun sosyal yaşamlarını, iş verimliliklerini ve psikolojik dengelerini bozduğunu bildirdi. Oyun oynamanın yaşamın merkezine yerleştiği kişilerde; depresyon, anksiyete ve riskli davranış eğilimlerinin belirgin şekilde daha sık görüldüğü saptandı.

TEDAVİYLE ORANLAR DÜŞÜYOR

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Coşkunol, YEDAM’da verilen ücretsiz psikososyal desteğin önemine dikkat çekti. Araştırma sonuçları, tedavi sürecinin etkisini şu verilerle ortaya koydu:

"Başvuru gününde '6 saatten fazla oyun oynuyorum' diyenlerin oranı yüzde 76 iken, 3 aylık destek sürecinin sonunda bu oran yüzde 13'e kadar geriledi."

Prof. Dr. Coşkunol, oyun bağımlılığının yetişkinlerde ciddi işlev kayıplarına yol açtığını belirterek, bilimsel destekle bu durumun kontrol altına alınabileceğini hatırlattı.