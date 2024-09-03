Yeşilay’ın kurucusu Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman mezarı başında anıldı!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:44

Güncelleme: 03.09.2024 - 10:44

İşgal altındaki topraklarımızda alkolün yaygınlaşmasını ve işgale karşı toplumsal mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek için Hilâl-i Ahdâr’ı kuran Ordinaryüs Profesör Doktor Mazhar Osman,ölümünün 73. yılında kabrinin başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki anma törenine, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Muhammed Tayyib Kadak, Yeşilay Yönetim Kurulu üyeleri, Yeşilay Bilim Kurulu üyeleri ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman’ın mezarına çiçek ve karanfiller bırakıldı, ardından dualar okundu.

Dr. Muhammed Tayyib Kadak: “Yeşilay’ın hikâyesi tam anlamıyla bir mücadele hikâyesi.”

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Kadak, Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman’ın, dönemin zor koşullarına rağmen Yeşilay’ı kurduğunu ifade ederek şunları ekledi:

“Yeşilay’ın hikâyesi tam anlamıyla bir mücadele hikâyesi. Kurucumuz Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman’ın ifadesiyle, “beşerin saadetini teminden başka bir emel beslemeyen”, 104 yıllık bir hikâye. 1920’de topraklarımız işgal altındayken, 20 kişilik bir grup aydın, Mazhar Osman’ın önderliğinde, çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlı olma riskini görüyor ve buna karşı koymak için Hilâl-i Ahdâr’ı kuruyor. Yani cephede bir bağımsızlık savaşı sürerken, cephe ardında da bir bağımsızlık savaşı başlatılıyor. İşte Yeşilay, nereye baksanız savaşın yıkımlarını göreceğiniz bir dönemde kurulmuştur.”

“Mazhar Osman bugün de Yeşilay’ın faaliyetlerinde rehberimiz.”

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammed Tayyib Kadak, aradan geçen yüz yılı aşkın sürede Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadelede Türkiye’nin en etkili sivil toplum kuruluşu hâline geldiğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde ise 97 Ülke Yeşilay’ı bulunuyor. 2015’te kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına, ücretsizve ayaktanpsikososyal destek hizmeti veriyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’de toplam 107YEDAM bulunuyor. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı konularında YEDAM’a danışanların sayısı 1 milyonu geçti. Türkiye’ye özgü bir bağımlılık rehabilitasyon sistemi olan, her biri kırkar yataklı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezlerimizle, Bursa ve Diyarbakır’da alkol ve madde bağımlısı bireylere deyatılı hizmet veriyoruz. Yeşilay ayrıca, Türkiye genelinde uygulanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı ile de her yıl 10milyonu aşkın öğrenci ve 3 milyon yetişkin bağımlılıklara karşı farkındalık kazandırıyor. Gönüllü sayımız 120 binlere ulaştı. Yeşilay’ı ve Türkiye’nin ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman’ın bağımlılıklarla mücadele çalışmaları ve vizyonu, bugün de Yeşilay’daki faaliyetlerimize rehberlik etmeyi sürdürüyor. Merhumu saygı ve rahmetle anıyoruz.”