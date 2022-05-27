Yeşiltömek köy okulunda mutlu son: 'Gayemiz; vatan sathını bir mektep yapmaktır'
ASÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz tarafından dezavantajlı köy okulları adına yürütülen “Hayat Okumakla Güzel 6” ve “Hayat Sanatla Güzel 3” projelerinde mutlu sona erişildi. Topluma Hizmet Uygulaması dersi kapsamında Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri bahar döneminde Sultanhanı İlçesi Yeşiltömek Köyündeki ortaokul, ilkokul ve anaokulu için planlanan kütüphane ve sanat atölyesini başarıyla tamamladılar.
Yeşiltömek köy okulunda kurulan kütüphane ve sanat atölyesinin teslimat törenine Sultanhanı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Temel, İlçe Milli Eğitim Müdiresi Neslihan İçli, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Yeşiltömek Köyü sakinleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar. Okul Müdürü Mete Bozdağ açılış konuşmasında, “İnsanın dünyada var oluş gayesi, kültürel ve sanatsal alanda üretmek, insanlığı kemalâta, en üst düzeye ulaştırmaktır. Bugün burada, fikir ve sanat ikliminin yeşermesi adına Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliğince güzel bir çalışma ortaya konuldu” dedi ve emeği geçen, destek veren herkese teşekkür etti.
Projenin tanıtımı Proje Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Yılmaz tarafından yapıldı.
Profesör Yılmaz, köy okullarını önemsediklerini, eğitim fakültesi mensubu ve eğitimci olarak gayelerinin “Vatan Sathını Mektep Yapmak” olduğunu ifade etti. Profesör Yılmaz konuşmasında; “Bu proje ders dışı etkinlik kapsamında öğretmen adaylarının toplumsal farkındalık oluşturması, mesleki ve toplumsal aidiyet duygusunun gelişmesi için geliştirildi. Öğretmen adayları böylece eğitimci ödevlerini yerine getirme, kitap ve sanata erişme yönünde dezavantajlı şartlarda olan minik kardeşlerine kalıcı bir eser bırakmak adına gönüllük esasına dayanarak özveriyle saha çalışması yaptılar. Projenin diğer bir önemli ayrıtı ise kurumlar arası işbirliğidir. Eğitim Fakültesinde planlanan kütüphane ve sanat atölyesi projesinde en büyük destek belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşları, hayırsever insanlar sağlanıldı. Kütüphanemizde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin de faydalanabileceği, dünya klasikleri, milli eğitim temel eserleri, Türk Dünyası hikâye, öykü ve romanlarından oluşan 3000’e yakın eser toplanıldı. Sanat atölyemizde piyano, bağlama, keman, gitar, flüt, ritim ve perküsyondan oluşan müzikal enstrümanlar sağlandı. Salonun boyanması, okuma masaları, transfer işlemleri, duvar panoları ve kitaplıkları Aksaray ve Sultanhanı Belediyelerince sağlandı. Büyük bir emek ve özveri burada somut hale dönüşmüş oldu. Emeği geçen herkese teker teker teşekkür ederiz” dedi.
Sultanhanı İlçe Milli Eğitim Müdiresi Neslihan İçli, öğrencilerin kültürel ve sanatsal yönüne katkı verecek böyle güzel bir çalışmayı görmekten mutlu olduğunu belirterek proje yürütücü Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’a, plaket ve projeye destek veren öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti. Müzik Öğretmenliği öğrencilerinin sunduğu resitalden sonra kütüphane ve sanat atölyesinin açılışı ve teslimatı gerçekleşti.
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