Aşık Veysel'in adı memleketindeki okuldan kaldırıldı
Aşık Veysel'in adı Sivas'taki Aşık Veysel Ortaokulu'ndan kaldırıldı. Okulun yeni binaya taşınmasıyla Âşık Veysel adı yerine AKP’ye yakınlığı ile bilinen Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan adı verildi.
Halk ozanı Âşık Veysel’in adı, memleketi Sivas’ta okuldan kaldırıldı. Fatih Mahallesi’nde bulunan Âşık Veysel Ortaokulu, önce okulun yakınında yeni yapılan bir binaya taşındı. Yeni binaya Âşık Veysel adı yerine AKP’ye yakınlığı ile bilinen Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan adı verildi.
Âşık Veysel Ortaokulu binasına ise 2019 yılında başka bir mahallede Fatih Anadolu Lisesi adıyla açılan bir okul taşındı ve okulun adı da Fatih Şehit Muhammed Demir Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Sivas Eğitim-Sen eski yöneticilerinden Mustafa Akyol “Veysel, ‘Dostlar beni hatırlasın’ demiş ancak Sivas’ta adeta Âşık Veysel hatırlansın istenmiyor. Âşık Veysel’in adı Sivas’tan silinmek isteniyor” dedi. CHP milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle konuyu TBMM’ye taşıdı. Kaya, önergesinde “Âşık Veysel’in adının hülle yolu ile okuldan silinmesinin nedeni nedir ve Âşık Veysel Ortaokulu’nun adının değiştirilmesi sizi rahatsız etmemiş midir?” diye sordu.
Video Haberler
- Adilcevaz'da Mayıs sonu kar yağışı
- Çorum'da trafiği kilitledi
- Evin deposuna giren yılanı itfaiye yakaladı
- Zehirli türlerinden biri! Tekirdağ kıyılarında görüldü
- Kan izlerini yok edemeyince ateşe vermiş
- Trabzon'da dev akvaryumun tabelası
- İşçilerin ihbarda bulunduğu bahçe söndürüldü
- Çakmakla oynayan çocuk ,evi yaktı
- Ataşehir'de 2. kattan atlayıp dehşet saçtı
- Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker de devreye girdi
- Ünlü bankadan korkutan dolar/TL tahmini
- Merkez için 'izin alamadılar' yorumu
- Nedir bu TURKEN Foundation?
- Külünk'ten tehdit paylaşımları!
- Atatürk Havalimanı’nda işler karıştı
- Motorine dev zam!
- '15 Temmuz' iddiası: Peker'in sözlerini doğruladı
- Emniyet'ten Sabri Uzun hamlesi
- ‘Ölüm Ejderhası’na ait fosil kalıntılar bulundu