Aşık Veysel'in adı memleketindeki okuldan kaldırıldı

26 Mayıs 2022 Perşembe, 04:00

Halk ozanı Âşık Veysel’in adı, memleketi Sivas’ta okuldan kaldırıldı. Fatih Mahallesi’nde bulunan Âşık Veysel Ortaokulu, önce okulun yakınında yeni yapılan bir binaya taşındı. Yeni binaya Âşık Veysel adı yerine AKP’ye yakınlığı ile bilinen Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan adı verildi.

Âşık Veysel Ortaokulu binasına ise 2019 yılında başka bir mahallede Fatih Anadolu Lisesi adıyla açılan bir okul taşındı ve okulun adı da Fatih Şehit Muhammed Demir Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Sivas Eğitim-Sen eski yöneticilerinden Mustafa Akyol “Veysel, ‘Dostlar beni hatırlasın’ demiş ancak Sivas’ta adeta Âşık Veysel hatırlansın istenmiyor. Âşık Veysel’in adı Sivas’tan silinmek isteniyor” dedi. CHP milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle konuyu TBMM’ye taşıdı. Kaya, önergesinde “Âşık Veysel’in adının hülle yolu ile okuldan silinmesinin nedeni nedir ve Âşık Veysel Ortaokulu’nun adının değiştirilmesi sizi rahatsız etmemiş midir?” diye sordu.