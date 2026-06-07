Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası’nda üç işçi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi: Samsun’da iş cinayetleri protestosu

Samsun Merkez OSB’de faaliyet gösteren Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası’nda üç işçinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesi Karadeniz İşçi Derneği, Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyelerinin katıldığı eylemde protesto edildi.

Fabrikanın çelikhane tesisinde atık suyun toplandığı kuyu içerisinde, su pompasının elektrik onarımı sırasında yüksek gerilim hattından akıma kapılan mekanik bakım formeni Mustafa İnanç (50), pota ocağı formeni Naci Gezer (46) ile pota ocağı işçisi Yunus Çekiç (47) kuyuya düşerek yaşamını yitirmişti.

Karadeniz İşçi Derneği Sözcüsü Atila Karagöz yaptığı ortak açıklamada Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası’nda 779 işçinin çok ağır ve tehlikeli çalışma koşullarında çalıştıklarına işaret etti.

Karagöz, “Patronlar daha fazla üretim ve kâr için işçileri daha fazla çalıştırırken güvenlik için yatırım yapmaktan kaçınıyorlar. Ülkenin dört bir yanında işçiler çalışırken ölüyor. Madende göçükte ölüyor, fabrikada ölüyor, MESEM’de çocuk işçiler ölüyor, sokakta motokuryeler ölüyor. Güvenlik önlemleri alınmadığı için tüm bu ölümler aslında iş kazası değil, cinayettir. Ama patronlar için kâr önemli. İşçinin kıymeti yok. Yeşilyurt’ta da atık su havuzundaki pompanın tamiri için üretim durdurulup elektrik devreden kesilseydi, bu üç işçimiz şimdi yaşıyor olacaklardı. Üretim devam ederken tamiratı yapmak ölüm getirdi. Bu gidişe artık dur demeliyiz” dedi.