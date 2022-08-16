Yeşilyurt'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA
16 Ağustos 2022 Salı, 17:50
Yeşilyurt'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Büget köyünde meydana geldi.

Hasan Demirel (18) idaresindeki 60 YA 996 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Demirel ile yanında yolcu olarak bulunan H. A. (15) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Hasan Demirel ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Yeşilyurt Büget tokat Tokat Devlet Hastanesi Hasan Demirel

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