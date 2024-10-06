Yeşim Salkım’dan Ebubekir Sofuoğlu’na sert tepki
Şarkıcı Yeşim Salkım, gerici Ebubekir Sofuoğlu’na sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Yaşları 19 olan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından vahşice katledilmesinin ardından olaya ilişkin kamuoyunda tepki ve tartışmalar sürüyor. Daha önceleri üniversitelere ''fuhuş yuvası'' diyen Ebubekir Sofuoğlu'ndan olaya ilişkin ''İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı'' ifadesini kullanması tepkilere yol açtı.
Şarkıcı Yeşim Salkım, gerici Sofuoğlu’na kendisini engellediği için sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Salkım’ın paylaşımı şu şekilde:
“Keşke seninde baban dünyaya gelişini engellemek için vazektomi yaptırsaydı!
Bilir misin nedir o, senin gibi kımıl zararları olmasın diye döl israfını önleyici ameliyat!”
Şimdi bu ne bu ? Keşke seninde baban dünyaya gelişini engellemek için vazektomi yaptırsaydı ! Bilir misin nedir o senin gibi kımıl zararları olmasın diye döl israfını önleyici ameliyat ! Bir de beni engellemiş angut https://t.co/AhkOPGPNJp pic.twitter.com/NZXFP5SX2m— Yesim Salkım (@yesimsalkim) October 6, 2024
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