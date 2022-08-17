AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'kaçak' şekilde moloz dökerken görüntülendi

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:25

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’te Kadıköy Mahallesi’nde Anıtpark ile Doğu Kışla arasında bulunan Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları esnasında çıkan hafriyat atıklarını kaçak bir şekilde İzmit Belediyesinin arazisine dökerken görüntülendi. İzmit Belediyesi'nin "Modern Hayvan Pazarında" görev yapan personeli durumu fark edince fotoğraf ve video çekti.

YAKALANAN ŞOFÖR: 'BÜYÜKŞEHİR BANA BURAYA DÖK'

Kaçak bir şekilde moloz dökerken yakalanan sürücü ise kendisine atıkların bu bölgeye dökülmesi yönünde bilgi verildiğini ifade etti. Bölge molozların dökülmesinin ardından hafriyat döküm sahasına döndü. İzmit Belediyesi çalışanları olayı görüntüledikten sonra Kocaeli Büyükşehir logolu kamyonun sürücüsünü uyardı.

YETKİLİLER TUTANAK TUTTU

İzmit Belediyesi yetkilileri ise gerekli incelemeleri yapıp olay hakkında tutanak tuttu. Bölgede Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSU tarafından araziye atılan hafriyat atıkları yüzünden görüntü ve çevre kirliliği oluştu.

İzmit Belediyesi'nin arazilerine daha önce de hafriyat dökülmüş ve sosyal medyadan "Çöplüğü çevirdiniz" şeklinde paylaşımlarla İzmit Belediyesi suçlanmıştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kumpaslarını ve yalanlarınızı ifşa etmeye devam edeceğiz” dedi.