Yetersiz beslenme nedeniyle işçilerde demir eksikliği görülmeye başlandı: İşçiler yalnızca fabrikada et görüyor!

Yayınlanma: 02.12.2023 - 14:55

Güncelleme: 02.12.2023 - 14:55

İşyerlerinde ve okullarda verilen yemeklerde yabancı madde çıkması ve gıda zehirlenmesi gibi olaylar da sık sık gündeme gelmeye başladı. İşyeri hekimleri ise emekçilerde yetersiz beslenmeye dayalı demir ve vitamin eksiklikleri gibi sorunların yaygınlaşmaya başladığını ifade etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Selçuk Çelik konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

"İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ"

İşyerlerindeki beslenme koşullarının işçi sağlığının temel konularından biri olduğunu ifade eden Çelik, “İşveren tarafından, işçilerin günlük iş kapasitesine ve göstermiş olduğu emek gücüne karşılık gelecek kaloriye sahip yeterli ve dengeli beslenmenin mesai saatleri içinde sağlanması gerekiyor. Bu işverene yüklenen yasal bir yükümlülüktür. Bu alandaki temel sorun bu ürünlerin yeterlilik ve hijyen açısından yasal denetimlerde eksiklikler oluşu” dedi.

'DENETİM EKSİKLİĞİ' VURGUSU

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerindeki taşeronlaşmanın yarattığı sorunlara değinen Çelik, “Bu hizmetlerin temel ilkelerinden biri devredilmezliktir. Yani bir iş veren bu hizmetleri bir taşeron şirkete vermiş olsa da bunların uygun olup olmamasının sorumluluğu yine işverendedir. Ancak bunların sağlanmasına yönelik işveren yükümlülüğü denetlenmediği için birçok işyerinde bu süreçler sağlıklı bir şekilde ilerlemiyor” ifadelerini kullandı.

"İŞ CİNAYETLERİNİ TETİKLİYOR"

Türkiye’deki gıda enflasyonunun ciddi bir boyuta ulaştığını ifade eden Çelik, “İşçi ve aileleri et başta olmak üzere yeterli ve dengeli beslenmesi için gerekli diğer temel gıda maddelerine ulaşmakta güçlük çekiyor. Bazı işçiler ise yalnızca fabrikada verilen yemeklerde et yiyebiliyor. Bunu sahada görev yapmakta olan birçok işyeri hekimi bununla ilgili gözlem yapabilir. Bazı yerlerde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanamadığı için işçilerde demir eksikliği ve beslenme sonucu oluşabilecek sağlık sorunlarına rastlayabiliyoruz” dedi. Çelik, ayrıca yetersiz ve dengesiz beslenmenin dikkat eksikliği ve halsizlik gibi sorunlara neden olduğunu ve bu durumun iş cinayetlerine neden olabileceğini söyledi.