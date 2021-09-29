'Yetişmez' diyenlere inat bahçesinde Afrika kavunu yetiştirdi
Elazığ'da Telha Tanyıldızı (37), bahçesine Afrika kavunu olarak bilinen kiwano yetiştirdi.
Elazığ'da Telha Tanyıldızı (37), bahçesine Afrika kavunu olarak bilinen kiwano meyvesinin tohumunu ekti. Ürün vermeye başlayan kiwanonun yanı sıra diğer tropikal meyvelerin tohumlarını da eken Tanyıldızı, "Bu tohumların Elazığ'da olmayacağı yönünde yorumlar ve şevk kırıcı söylemler duydum. Ama bundan sonra tohumlarımızı ektik, bitkilerimiz büyümeye başladı" dedi.
Kentte yaşayan 3 çocuk babası Telha Tanyıldızı, Harput bölgesindeki Gökçebağlar köyünde bulunan arazilerini hobi bahçesine çevirmeye karar verdi. Ata tohumu aramaya başlayan Tanyıldızı, İpekyolu Gençlik Merkezi'nce tohum tedarik edildiğini öğrendi. Başvuru yapan Tanyıldızı, Afrika kavunu olarak bilinen kiwano meyvesini istedi. Tanyıldızı, Gençlik Merkezi'nce tedarik edilen kiwanoyu bahçesinde yetiştirdi.
Küçük ve dikenli dış yapısıyla dikkat çeken meyvenin dışında bahçesinde güz yemişi, dağ çileği ve goji berry gibi tropik meyveler de yetiştiren Tanyıldızı'nın hedefi; kiwano meyvesinin tohumlarını diğer çiftçilere dağıtıp gelir kapısı açmak ve daha farklı tropikal meyvelerin tohumlarını alarak yetiştirmek.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- BioNTech mi, Sinovac mı?
- Konya'da öldürülen gencin babası isyan etti
- Dev bankadan korkutan dolar tahmini!
- Kripto parada birikimini kaybetti, yaşamına son verdi
- 20 TL ve 5 TL'lik banknotlarda değişiklik
- 'Ancak sarayda oturmasını biliyor!'
- Ezgi Mola’dan ödül törenine damga vuran konuşma
- 'Enayi çok olunca biz ne yapalım'
- Erdoğan yeni bir açılım paketi hazırlıyor
- Ekiplerin arasına katılıp kendini aradı