Yiğit Bulut'un başını ağrıtacak alışveriş: Erdoğan'ın haberi var mı?

06 Ocak 2022 Perşembe, 14:38

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, gazetemiz yazarı Barış Pehlivan’ın haberini Meclis gündemine taşıdı.

Barış Pehlivan gazetemizdeki köşesinde, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki Duty Free (gümrüksüz satış) mağazasında bir dış hat yolcusunun pasaportunu kullanarak tütün alışverişi yapıldığını gündeme getirmişti. Pehlivan o kişi için “'Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün’ diyen biri vardı ya, işte o” demiş ve akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut gelmişti.

ERDOĞAN’IN HABERİ VAR MI?

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Mehmet Bekaroğlu, Yiğit Bulut’un birkaç hafta önce bir dış hat yolcusunun pasaportunu kullanarak hile ile buradan alışveriş yaptığı iddialarının soruşturulmasını istedi.

Bekaroğlu, “Söz konusu iddialarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bilgilendirilmiş midir” diye sordu.

Yiğit Bulut’un bu fiilinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenmek suretiyle ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Bekaroğlu, Gümrük mevzuatı bakımından suç teşkil eden olayın çok yönlü olarak incelenmesini, Devlet Denetleme Kurulu’nun harekete geçirilmesini, adli ve idari olarak soruşturulmasını istedi.