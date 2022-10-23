Yiğit'in ölümünde gözaltındaki 5 arkadaşı ve öğretmeni adli kontrolle serbest
Antalya'da, lise öğrencisi Yiğit Kalpak'ın (17) ziyarete gittiği Almanca öğretmeni H.G.'nin (30) evinde ölü bulunması sonrası gözaltına alınan 5 arkadaşı ile öğretmeni, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 645'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Yiğit Kalpak, 5 arkadaşıyla birlikte 21 Ekim saat 01.30 sıralarında Almanca öğretmeni H.G.'nin evine gitti. İlerleyen saatlerde öğretmen H.G., Kalpak ve arkadaşları iddiaya göre uyuşturucu hap aldı. Bir süre sonra gruptan 3 kişi evden ayrıldı, Kalpak ve 2 arkadaşı ise kaldı.
Saat 09.00 sıralarında uyanan H.G., öğrencisi Yiğit Kalpak'ı uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Kalpak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipler, evdeki incelemede, Kalpak'ın üstünün çıplak, evin temizlenmiş olduğunu belirledi. H.G. ile diğer 5 kişi, gözaltına alınarak Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gençlerden birinin polise verdiği ifadede, olayın yaşandığı saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını belirttiği öğrenildi.
İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve uyuşturucu hapı herkesin kendisinin aldığını söyleyen H.G., "Telefonla arayıp, bana gelmek istediklerini söylediler. Ben de eve davet ettim. Ancak, kimsenin ölümünden sorumlu değilim" dedi.
Kan örnekleri ve ifadeleri alınan Almanca öğretmeni H.G. ile Kalpak'ın 5 arkadaşı, dün sabah saatlerinde Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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