Yıkılacak binaya işçileri oturttular

20 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

Emlak sitelerinde geçen günlerde Yenişehir Engin Sitesi’nde kiralık ev ilanları yer aldı. İlanlarda evlerin kısa süreli kiralanacağı belirtildi. İlanlara aylık kira bedeli olarak 2 bin 500 ile 3 bin lira arası aylık kira notu düşüldü. İlanlar bir süre sonra yayından kaldırıldı. Binaların “riskli yapı” olduğu ihbarları üzerine ulaştığımız site yöneticisi, sitenin kentsel dönüşüm sürecine girdiğini hatta bir müteaahit firmayla bile anlaşıldığını belirterek “Binalardan çıkanlar oldu. Evleri boşaltacağız ama bazı açgözlü ev sahipleri evlerini birkaç kişiye kiraya vermiş. Bugün yarın yıkılacak burası hangi kafayla kiraya verebiliyorlar? Ocak ya da şubatta yıkılacak. Müteahhit girecek buraya. Yıkılma kararı çıktığı an biz çıkacağız buradan” dedi.

TARAFLAR CUMHURİYET’E KONUŞTU

Cumhuriyet sürecin taraflarıyla görüştü. Site yöneticisi, bir müteahhitle anlaştıklarını ve yıkım için beklediklerini anlatırken Pendik Belediyesi yetkilileri ise sitedeki tüm binaların riskli yapı olduğunu, yıkım kararı için sürecin kesinleşmesini beklediklerini söyledi. Gazetemize konuşan emlakçı Oktay Atalay ise belediyenin tahliyeye ilişkin henüz siteye bildirimde bulunmadığını ifade ederek “Bizde olan evleri Sabiha Gökçen Havalimanı’nda cam giydirmeler yapan inşaat firmasına 3 aylığına kiraladım. Kendi işçileri kalacak. Kira sözleşmesine binanın kentsel dönüşüme girdiğini ve 3-6 ay içerisinde yeniden yıkılıp yapılacağını belirten madde ekledim. Kiraya vermemde sakınca yok. Ben İstanbul’da emlak sektörünü yöneten 11 kişiden biriyim. 23 yıldır sektördeydim. Sanki götürüp gecekonduya koydum insanları” dedi.