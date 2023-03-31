Yıkılan binaların fotoğrafını çekmek isterken minibüs çarptı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 12:37

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 12:37

Gölbaşı- Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde deprem nedeniyle yıkılan binaların fotoğraflarını çekmek isteyen Muzaffer Albayrak’a, sürücüsü öğrenilemeyen minibüs çarptı.

Meydana gelen kazada Albayrak ağır yaralandı.

Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Muzaffer Albayrak’ın sağlık durumunun ciddiyetini korudu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.