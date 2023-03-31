Yıkılan binaların fotoğrafını çekmek isterken minibüs çarptı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde depremden dolayı yol kenarında yıkılan binaların fotoğrafını çekmek isteyen kişi minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.
Gölbaşı- Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde deprem nedeniyle yıkılan binaların fotoğraflarını çekmek isteyen Muzaffer Albayrak’a, sürücüsü öğrenilemeyen minibüs çarptı.
Meydana gelen kazada Albayrak ağır yaralandı.
Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Muzaffer Albayrak’ın sağlık durumunun ciddiyetini korudu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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