Yıkım yapan şirkete Yeşil Yamaç Sitesi sakinleri tepki gösterdi

Yayınlanma: 05.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2023 - 04:00

Nüfus yoğunluğu her geçen gün artan ve barınma krizinin en derin hissedildiği İstanbul’da inşaat firmaları, müteahhitler ve yurttaşlar karşı karşıya geliyor.

İstanbul Üsküdar’daki Yavuztürk Mahallesi’nde 1500’den fazla kişinin yaşadığı Yeşil Yamaç Sitesi de Huzzak Yapı şirketiyle anlaşmazlık yaşıyor. İnşaat şirketi site içinde bulunan kendisine ait olduğunu belirttiği alana inşaat projesini başlatmak için girişimlerde bulunurken site sakinleri hukuki süreç bitmeden yıkımın yasal olmadığını belirtiyor.

Site içerisinde Huzzak Yapı’nın proje yapmak istediği alanda geçen cuma yıkım gerçekleşti. Şirket için çalışan inşaat araçları sitenin girişinde bulunan duvarları yıkarken yeşil alandaki bazı ağaçları söktü. Bu sırada inşaat makinelerini durdurmaya çalışan bir yurttaşın üzerine kepçeyle toprak döküldü. Huzzak Yapı için çalıştığı iddia edilen kişilerin sitenin güvenlik görevlisinin burnunu kırdığı da iddialar arasında. Yıkımın gerçekleştiği gün çekilen videolar ise sosyal medyada kamuoyunun tepkisini çekmişti.

"SİLAHLARI VARDI"

Şirketin yıkım için geldiği gün yaşanan olayları anlatan bir site sakini “Ellerinde sillahlar vardı. Güvenlik görevlisi arkadaşımızı da dövdüler. Sitenin duvarları yıkıldı. Kendimizi hiçbir şekilde güvende hissetmiyoruz” dedi.

"BELEDİYE İŞİN İÇİNDE

Site sakinlerinin avukatı Onur Cingil, yasal süreci şu şekilde anlattı: “Burası 400 daireli bir site ve birden fazla ortağın mülkiyetinde. Özel parselizasyon yapılıyor. Dağıtım ortaklık payı (DOP) dediğimiz kesinti yapılıyor. Özel imar planında hissedarlara en kıymetli yeri veriyorlar. Buna karşı 2021’de dava açılıyor. Buna karşın Danıştay’daki kararı beklemeden idare mahkemesinin kararıyla buraya tapu veriliyor. Ortakların tapuları ayrı ayrı çıkıyor ve ortaklardan bir bölümü Huzzak şirketine kendi payını satıyor. Proje yapılmak istenen alanın fiili kullanım hakkı siteye ait. Üsküdar Belediyesi’ne başvuru yapılıyor ve Üsküdar Belediyesi sitenin bu alandan tahliyesini istiyor. Halbuki bu alanın yapı kayıt belgesi hukuken korunuyor. Belediyeye karşı iptal davası açılıyor ve yürütmeyi durdurma kararı veriliyor. Üsküdar Belediyesi’ne karşı yürütmeyi durdurma kararı var ve belediye burayı yıkamıyor.” İddiaya göre, şirket de yıkımı kendisi gerçekleştirmek için belediyeden görüş alıyor ve belediye şirketin burada yıkım yapabileceğini belirtiyor. Şirket ek kararla geliyor ve “Sizin yürütmeyi durdurma kararınız belediyeye karşı ama bana karşı değil, elimde ek karar ve tapum var” diyerek yıkıma başlıyor. Avukat Çingil sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz de buna karşı da dava açtık. Ayrıca ek bir yürütmeyi durdurma kararı bekliyoruz. Buranın kullanım hakkının siteye ait olduğuna ilişkin de dava açtık. Yıkılmak istenen alanı koruyan 3 ana nokta var. İlki yürütmenin durdurması kararıyla yapı, alan ve duvarlar korunuyor. Ancak duvarları yıktılar. İkincisi buranın yapı kayıt belgesi var. Dolayısıyla yıkılamaz. Üçüncüsü ise burada mülkiyet iddia eden kişinin dava açması lazım.”

"ARAZİMİZE GİREMİYORUZ"

Huzzak Yapı’nın avukatı Barış Yılmaz ise “Bizim müvekkillerimiz bu araziyi satın almış. 9 Ocak 2023’ten beri burada işlem yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Ağaç sayımı, binaları nereye koyacağız belirlemek ve zemin etüdü yapımı için izin istiyoruz. Kendi arazimize girmemize izin verilmiyor. Kaymakamlık karşı tarafa burasının mülkiyetinin bize ait olduğunu rahatlıkla girebileceğimizi belirtti. Kaymakamlık güvenlik önlemlerini alacağını söyledi” diye konuştu.



İKTİDARA YAKIN ŞİRKET

Cingil, inşaat şirketine ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Huzzak Yapı iktidara yakın. 10 bin lira sermayeyle 2008’de kurulmuş. Kentsel dönüşüm sürecinde de ortaya çıkmışlardı. Kendilerini Hollanda merkezli 30 yıllık bir şirket olarak gösteriyorlar. Bu süreçte şirket yetkilisi elinde silahıyla buradaydı.”

