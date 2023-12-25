Yıkımda bina çöktü: Enkaz altında kalmamak için kaçarken düştü
Diyarbakır'da yıkımda çöken ağır hasarlı binanın karşısındaki iş yerinin yan kapısından atlayan kişi, yere düştü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi'ndeki 8 katlı bina, dün yıkım sırasında çöktü.
Çevreyi toz bulutu kaplarken, karşısındaki fırıncıda olan 1 kişi de korkarak 1 metre yükseklikteki yan kapıdan atlayıp kaçmak istedi.
Bu sırada yere düşen kişi, ayağa kalkıp, üzerine doğru gelen toz bulutundan kaçtı.
Binanın çökmesi ve kaçan kişinin o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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