Yıkımın en fazla olduğu illerden Hatay’da yapı denetim ve müteahhitlik organizasyonu iç içe girmiş

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 05:24

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremde yıkımın en fazla olduğu illerden Hatay’da bulunan bazı yapı denetim şirketlerinin sahipleri aynı zamanda müteahhit veya inşaat şirketi sahibi. Özel yapı denetim şirketleri, bir inşaatın başlangıcından bitimine kadarki süreçte arsa sahibi adına inşaat faaliyetlerini ve dolayısıyla müteahhidi denetleyen kuruluşlar olarak hizmet veriyor. Yapı denetim ve müteahhitliğin iç içe geçtiği Hatay’da il merkezinde faaliyette olan beş yapı denetim şirketinin tamamının sahiplerinin doğrudan veya dolaylı olarak inşaat işiyle uğraştıklarını resmi kayıtları incelediğimizde ortaya çıkardık.

HEM İNŞAAT HEM DENETİM

Hatay Elit Yapı denetim şirketinin sahibi Hamit Yarıkkaya aynı zamanda ilde inşaat da yapan HY Ege Mühendislik şirketinin sahibi. Hatay’da en çok bilinen Dizayn Yapı Denetim isimli şirketin sahibi Şahap Harputlu’nun abisi İbrahim Harputlu yine kendi adını taşıyan inşaat şirketi ile müteahhitlik yapıyor. Ticaret kayıtlarında öne çıkan ve bölgenin en eski yapı denetim şirketi ise Hatay Yapı Denetim Limited. Şirketin iki ortağı var, bunlardan biri Samim Onur Özdemir diğeri ise Erdal Karakaya. Bu kişiler Özdemir Mimarlık Mühendislik Ticaret Limited Şirketi ile de inşaat faaliyeti yürütüyor.

Cemiloğlu Yapı Denetim firmasının ortaklarından Volkan Ömer Göçeri’nin kendi soyadını taşıyan bir inşaat ve mühendislik şirketi var. Göçeri temmuz ayında yapı denetim şirketindeki hisselerini Eser Ekincioğlu’na devretmiş. Ekincioğlu’nun ortağı olan Bülent Menke isimli şahıs da Menke Mühendislik adında bir inşaat şirketinin sahibi olarak Hatay’da bina inşası ve güçlendirmesi yapıyor. Her iki ismin ayrıca bir de Mozaik Yapı Denetim isimli bir denetim şirketi daha bulunuyor.

Hatay’da büyük yapı denetim şirketlerinden biri de Çağdaş Fen Yapı Denetim. Bu şirketin sahipleri ise Edip Talipoğlu, Edip Recepoğlu ve Kadir Ateş. Şirket ortaklarından Edip Recepoğlu yapı denetim şirketi kurmadan önce 2007’ye kadar Hatay’da inşaatlar yapmış.

AKP’LİYE AİT YAPI DENETİM ŞİRKETİ’NİN BULUNDUĞU BİNA YIKILDI

Depremde, Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi AKP Gençlik Kolları Başkanı ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Cemil Tuğrul Özdöşemeci’nin sahibi olduğu BCE Güven Yapı Denetim Limited Şirketi’nin bulunduğu Seçkinler Apartmanı da yıkıldı. Özdöşemeci 2020’de verdiği bir röportajda “deprem konusunda sakin olmak gerekiyor” demiş. Deprem hakkında da görüşlerini aktaran Özdöşemeci, “Deprem ülkemizin ve dünyanın bir gerçeği. Kahramanmaraş’ta akademisyenler büyük bir deprem bekliyorlar evet, ama bunun zamanını kimse kestiremiyor. Bina stoku konusunda, binaları güçlendirelim ya da yeni bir site yapalım deprem sonrasında vatandaşları buraya yerleştirelim gibi bir şey söz konusu olmaz. Deprem konusunda önlemler almaya çalışan yetkililerimize ayak uydurmaktan başka çok da çaremiz yok. Kahramanmaraş’ın hangi bölgelerinin daha zayıf olduğunu bilmek için gerekli zemin çalışmalarının ve yapı testlerinin yapılması gerekiyor” ifadelerini kullanmış.