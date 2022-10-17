Yıl 2022: Diyarbakır'da 'köy ağası' toprakları sattı, köylüler isyan etti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Sinan Mahallesi köyünde 'köy ağası' denilen kişinin topraklarını yabancılara satması üzerine ortalık karıştı. Çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralanırken, ihbar üzerine gelen jandarmadan 1 asker de çıkan arbedede başından yaralandı.
Olay, Bismil ilçesine bağlı kırsal Sinan Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre ‘ağa’ diye tabir edilen kişi, köydeki bazı arazileri mahallede yaşamayan kişilere sattı. Bunun üzerine köylüler de akşam saatlerinde köye girmek isteyen yeni arazi sahiplerinin girişine izin vermedi.
Ellerinde taş ve sopalarla karşı tarafın köye girişine izin vermeyen köylülerin üzerine silahla ateş açıldı. Açılan ateşte 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çıkan arbedede bir jandarma personeli de başına isabet eden taşla yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Jandarma köyün giriş ve çıkışında güvenlik önlemi alındı; olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.
Video Haberler
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- 'Alanı kapatma kararı aldık'
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!
- Starbucks'ta kavga: Masa ve sandalyeler havada uçuştu!
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli