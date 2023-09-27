Yıl 2023... Van'ın 7 köyünde yüzlerce öğrenci servis olmadığı için okula gidemiyor!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 14:31

Güncelleme: 27.09.2023 - 14:43

Yeşil Sol Parti (YSP) Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit; Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kırbalı, Meydanlı, Yanal, Tahıl, Topluca, Örenkale ve Yavuzlar köylerinde; okul servisi olmadığı için okula gidemeyen öğrencilere dikkat çekti.

Eğitim hakkına erişemeyen öğrencileri ve taşımalı eğitim sorununa dikkat çeken Sayyiğit, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelttiği soru önergesini TBMM’ye sundu.

"MÜLKİ AMİRLERİN GİRİŞİMDE BULUNMADIĞI SÖYLENİYOR"

Sayyiğit, önergede şunları kaydetti:

"Buna bağlı olarak Van’da taşımalı eğitim kronikleşmiş ciddi bir soruna dönüşmüş durumdadır. Birçok köyde öğrenciler taşımalı eğitim nedeniyle aylarca okula gidememektedir. Daha önce Başkale’nin Deringeçit köyünde öğrencilerin üç ay boyunca okula gidemediği kamuoyunda yer alırken bugün de Başkale’nin 7 köyünde yaşayan öğrencilerin ders başı yapamadığı belirtilmektedir. Taşımalı eğitimin durmasıyla Kırbalı, Meydanlı, Yanal, Tahıl, Topluca, Örenkale ve Yavuzlar köylerinde yaşayan öğrenciler okula gidemezken sorunun çözümü için mülki amirlerin de herhangi bir girişimde bulunmadığı ifade edilmektedir. Öğrenci velileri başvurulara rağmen çözüm üretilmediğini, öğrencilerin yurtlara yönlendirildiğini; Kaymakamlık nezdinde girişimlerde bulunmalarına rağmen görüşme yapamadıklarını belirtmektedirler.

“GEREKLİ ÇALIŞMALAR BAŞLATILMALI”

Köy okullarının kapatılarak yerinde eğitim imkanlarının ortadan kaldırılmasıyla taşımalı eğitim ciddi bir soruna dönüşmüş durumdadır. Van’da sert geçen kış mevsiminde okullara erişim daha da zorlaşırken eğitim sürecinden kopuşların da yaşandığı bilinmektedir. Bugün taşımalı eğitim olanakları da gerektiği gibi sağlanmadığı görülmektedir. Özellikle ekonomik krize bağlı olarak öğrenci velilerinin ve il-ilçe milli eğitim müdürlüklerinin araç kiralamada, okul servis imkanlarını genişletmede sorun yaşadığı yönünde tartışmalar da bulunmaktadır. Bu nedenle Van’ın Çatak, Başkale, Çaldıran ilçeleri başta olmak üzere kış koşulları daha başlamadan gerekli tedbirlerin alınması, okul servislerinde öğrencilerin can güvenliğini sağlayacak adımların atılması ve söz konusu köylerde yaşanan sorunların çözülmesi için gerekli çalışmalar başlatılmalıdır.”

“YÜZLERCE ÖĞRENCİNİN OKULA GİDEMEDİĞİNDEN HABERDAR MISINIZ?”

Sayyiğit’in, konuya dair Bakan Tekin’e yönelttiği sorular ise, şu şekilde:

“Van’ın Başkale ilçesine bağlı Kırbalı, Meydanlı, Yanal, Tahıl, Topluca, Örenkale ve Yavuzlar köylerinde yaşayan yüzlerce öğrencinin okula gidemediğinden haberdar mısınız? Başkale ilçesinde bulunan Kırbalı, Meydanlı, Yanal, Tahıl, Topluca, Örenkale ve Yavuzlar köylerinde yaşayan öğrencilere okul servisi imkanı neden sunulmamaktadır? Başkale’de okula gidemeyen öğrencilerin velilerinin ilçe milli eğitim ve Kaymakamlık nezdinde girişimde bulunmasına rağmen söz konusu sorunun çözülmediği doğru mudur? Başkale’nin köyleri başta olmak üzere Van genelinde okul servislerinde yaşanan sorunların çözülmesi amacıyla herhangi bir çalışma başlatılacak mıdır? Önerge tarihine kadar yapılan çalışmalar nelerdir? Van’da 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 -2023 ve 2023 -2024 eğitim ve öğretim dönemlerinde taşımalı eğitim için kullanılan okul servisi sayısı kaçtır? Bunun ilçelere göre dağılımı nedir? Van’da taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerin sayısının son 5 yıla göre dağılımı nedir? Bunun ilçelere dağılımı nedir? Van’da taşımalı eğitime geçilmesi kapsamında kapatılan okul sayısı kaçtır? Kapatılan okulların ilçelere göre dağılımı nedir? Van’da taşımalı eğitimde kullanılan okul servislerinin denetimi hangi sıklıkla yapılmaktadır? En son ne zaman denetleme yapılmıştır? Denetimler hangi kıstaslara göre gerçekleştirilmektedir?”