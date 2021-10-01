01 Ekim 2021 Cuma, 20:47

Zonguldak Alaplı’da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyona ait işçilere ait soyunma odasında yılan görüldü. Soyunma odasına giren yılanı gören çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İşletme sahibinin ihbarı üzerine iş yerine giden itfaiye müdürlüğü ekipleri yılanı bulmak için çalışma başlattı.

Yılan, akaryakıt istasyonunda işçilerin soyunma odasına girdi — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 1, 2021

Elbise dolabı altına giren yılanı, aparat yardımıyla dışarıya işyerinden çıkartıldıktan sonra ekipler tarafından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

İş yeri sahibi Tarık Yazıcı ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.