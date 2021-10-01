Yılan, akaryakıt istasyonunda işçilerin soyunma odasına girdi
Zonguldak Alaplı İlçesinde bir akaryakıt istasyonunda işçilerin soyunma odasına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Zonguldak Alaplı’da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyona ait işçilere ait soyunma odasında yılan görüldü. Soyunma odasına giren yılanı gören çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İşletme sahibinin ihbarı üzerine iş yerine giden itfaiye müdürlüğü ekipleri yılanı bulmak için çalışma başlattı.
Yılan, akaryakıt istasyonunda işçilerin soyunma odasına girdi— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 1, 2021
Elbise dolabı altına giren yılanı, aparat yardımıyla dışarıya işyerinden çıkartıldıktan sonra ekipler tarafından doğal yaşam ortamına bırakıldı.
İş yeri sahibi Tarık Yazıcı ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
İlgili Haberler
- Dinozorları yok eden göktaşının, yılanların kaderini belirlediği değerlendiriliyor
- MHP'li eski vekil Ünal koronavirüs ilacı buldu: Yılan zehri verilmiş attan...
- Otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför silahlı saldırıya uğradı
- Avcılar'da eve giren yılanı itfaiye eri yakaladı
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Hazineye aktarılmayan altınlar ortaya çıktı
- Melih Gökçek'e camide büyük tepki
- Kılıçdaroğlu'nun o buluşması rahatsız etti
- 6 muhalefet partisi bakanlar konusunda anlaştı
- Erdoğan ve Soylu hakkında harekete geçildi
- Kaymakam, kovduğu öğretmenle buluştu
- Meclis'te sıkıyönetim!
- Hoş geldiniz diyen öğretmeni sınıftan kovmuştu
- Tarih verdi: Ekonomik enkaza adım adım
- Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi