Yılan hikayesine dönen hikaye: TBB avukata ruhsatını vermedi

Yayınlanma: 16.07.2024 - 15:18

Güncelleme: 16.07.2024 - 15:18

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede doktora eğitimine devam eden Mesut Öcal, fakültenin Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak da çalışıyordu. Bu sırada 20 Şubat 2023'te İstanbul Barosu bünyesinde başladığı avukatlık stajının 10'uncu ayında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Özel Hukuk Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atandı.

Ancak Öcal’ın ikameti İstanbul’da kalmaya devam etti. Bu sırada Mesut Öcal, doktora eğitimini tamamlamak üzere TÜBİTAK araştırmacısı olarak Almanya Augsburg Üniversitesi'ne kabul edildi. Bu süreçte stajını tamamladı ve çalışmalarını staj yaptığı şehirden yürüttü.

İSTANBUL BAROSU ONAY VERDİ

1 yıllık avukatlık stajını tamamladıktan sonra avukatlık ruhsatı almak için İstanbul Barosu'na başvuran Öcal'ın başvurusu, baro yönetim kurulunca ve baro başkanı Filiz Saraç'ın imzasıyla 18 Nisan 2024'te kabul edildi. İstanbul Barosu ruhsat için gerekli evrakları Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) gönderdi. Ancak TBB Yönetim Kurulu, Öcal'ın stajının son iki ayında sigorta kaydının başka bir şehirde görünmesini gerekçe göstererek ruhsat talebini reddetti.

BAKANLIK "HUKUKEN GEÇERLİ" DEDİ

TBB, verdiği ret kararının onaylanması için dosyayı Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlık, incelemenin sonunda kanunda ve ilgili yönetmelikte böyle bir ret gerekçesinin düzenlenmediğini vurguladı. Bakanlık ayrıca Mesut Öcal'ın sigorta kaydının Samsun’da görünmesinin, avukatlık stajına fiilen engel olduğuna ilişkin dosyada herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığını belirterek, stajın hukuken geçerli sayılması gerektiğini belirtti.

Ayrıca aynı durumu yaşayan ve yine TBB tarafından kendisine ruhsat verilmeyen başka bir avukatın, Ankara 10. İdare Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandığını da hatırlatarak TBB’ne "kararınızı bir daha görüşün" diyerek dosyayı geri gönderdi.

TBB KARARINDA ISRARCI

TBB, Adalet Bakanlığı'nın görüşünde atıf yaptığı Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin hükmüne karşın verdiği ikinci kararda, 'önceki kararımızda ısrar ediyoruz’ diyerek direndi. İstanbul Barosu ise daha önce verdiği 'olur' kararının TBB tarafından uygun bulunmadığını, ancak Adalet Bakanlığı'nca dosyanın tekrar görüşülmesi için gönderilmesinin ardından TBB'nin kararında direndiğini belirterek, TBB'nin kararına uyulmasına karar vererek Öcal'ın ruhsatname talebini reddetti.

İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURACAK

Konuya ilişkin gazetemize açıklama yapan akademisyen Mesut Öcal, "Bu hukuksuz karara karşı davayı kazanacağıma eminim. Çünkü daha önce aynı durumu yine TBB tarafından yaşamış avukat bir meslektaşım dava açmış ve davayı kazanmıştı. İstanbul Barosu ve Adalet Bakanlığı TBB’ye ruhsatımı vermesi yönünde görüş bildirirken, TBB Yönetim Kurulu’nun neden bu yanlışta ısrar ettiğini anlamakta güçlük çekiyorum" diyerek idare mahkemesine dava açacağını söyledi.

KARARIN ARKASINDAYIZ

Telefonla ulaştığımız TBB Genel Sekreterliği, yönetim kurulunun verdiği kararının arkasında olduğunu belirterek, stajda esas olanın süreklilik ve devamlılık olduğunu belirtti.