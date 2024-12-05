‘Yılancı Osman’ ortalığı birbirine kattı

Yayınlanma: 05.12.2024 - 23:06

Güncelleme: 05.12.2024 - 23:08

Sosyal medyada, ayran sattığı tezgahta yılan beslediği için 'Yılancı Osman' olarak tanınan Osman Aslan'ın Merkez Otogarı'ndaki tezgahına zabıta tarafından el konulmak istendi.

Zabıtalara direnen Aslan, tezgahına zarar vererek ortalığı birbirine kattı. Polis ekibinin Aslan'ı kontrol altına alıp, uzaklaştırmasının ardından zabıta, tezgahı kamyonete yükleyerek bölgeden götürdü.

Öte yandan Osman Aslan’ın tezgahına zarar verip, ekiplere zor anlar yaşatması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.