Adana’da şehit konvoyunda kaza: Yaralılar var!

Adana’da yapılan törenin ardından Feke ilçesine doğru giden şehit konvoyundaki bir otomobil kaza yaptı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralıların arasında şehidin halasının da bulunduğu öğrenildi.

Adana’da şehit konvoyunda kaza: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 14:32

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ’ın (25) cenazesi, Adana’da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Feke ilçesine doğru yola çıktı.

Kozan’ın Horzum Mahallesi Tersakan mevkisinde şehidin konvoyundaki bir otomobil karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralıların arasında şehidin halasının da bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Adana #Konvoy #otomobil #kaza

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