Milyonlarca Tesla geri çağrıldı: Açıklamanın ardından müdahale başladı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 17:02

Güncelleme: 13.12.2023 - 18:23

Tesla, 2 milyonluk geri çağırma üzerine güncellemeye başladı: Autopilot uyarısı!

NHTSA iki yıldır Tesla'nın Autopilot özelliklerinin güvenliğini, özellikle de otoyollarda park halindeki polis ve itfaiye araçlarıyla meydana gelen 11 kazanın ardından "sabit ilk müdahale araçlarının" karıştığı kazalarla ilgili olarak araştırıyordu.

Bugün Tesla ve ajans, ABD'de Autopilot ile donatılmış yaklaşık 2 milyon aracın "güvenlik geri çağırması" ile soruşturmayı çözdüklerini duyurdu.

Tesla hayranları haklı olarak "geri çağırma" için yapılan düzeltmenin sadece bir başka havadan yazılım güncellemesi olduğuna dikkat çekecekler, ancak bu kez güncellemenin kendisinin hayranı olmayabilirler.

NHTSA kusur bildiriminde Tesla, NHTSA'nın vardığı sonuçlara katılmadığını ve bu güncellemeyi sadece soruşturmayı sonlandırmak için kabul ettiğini söylüyor.

Ajansın analizine katılmamakla birlikte, EA22-002'yi çözmek amacıyla Tesla, 5 Aralık 2023 tarihinde gönüllü olarak bir geri çağırma uygulamaya ve çözüm sağlamaya karar verdi.

Bildirimde güncellemenin kendisi hakkında çok fazla ayrıntı yok, ancak Tesla'nın Autopilot'taki ana özellik olan Autosteer'ı etkinleştirirken sürücülerin aldığı uyarı ve uyarıların sayısını artıracağı anlaşıldı.

Tesla, geri çağırma bildiriminde güncellemeyi şu şekilde açıkladı:

''Müşterilere herhangi bir maliyet getirmeden, etkilenen araçlar, 12 Aralık 2023 tarihinde veya kısa bir süre sonra 2023.44.30 yazılım sürümü ile belirli etkilenen araçlara dağıtılmaya başlanması beklenen bir kablosuz yazılım düzeltmesi alacaktır. Etkilenen diğer araçlar daha sonraki bir tarihte havadan yazılım düzeltmesi alacaktır. Bu çözüm, sürücüyü Autosteer devreye girdiğinde ellerini direksiyonda tutmayı ve dikkatini yola vermeyi içeren sürekli sürüş sorumluluğuna uymaya daha fazla teşvik etmek için etkilenen araçlarda zaten mevcut olanlara ek kontroller ve uyarılar içerecektir. Araç donanımına bağlı olarak, ek kontroller, diğerlerinin yanı sıra, kullanıcı arayüzündeki görsel uyarıların belirginliğini artırmayı, Autosteer'ın devreye alınmasını ve devreden çıkarılmasını basitleştirmeyi, Autosteer devreye alındığında ve özelliği kontrollü erişim otoyollarının dışında kullanırken ve trafik kontrollerine yaklaşırken ek kontrolleri ve sürücünün özellik devredeyken sürekli ve sürekli sürüş sorumluluğu göstermemesi durumunda Autosteer kullanımının nihai olarak askıya alınmasını içerecektir.''

Bu uyarılar Tesla sahipleri tarafından genellikle "Autopilot nag" olarak adlandırılıyor ve güvenlik için olmasına rağmen genellikle "can sıkıcı" olarak görülüyor.

Yeni nag'ın tam olarak neye benzediğini henüz belli olmadı ancak Tesla bugün yeni güncellemeyi yayımlamaya başladığını belirtti.