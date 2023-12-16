ABD'ye Hong Kong uyarısı: Dışarıdan müdahale edilemez

Yayınlanma: 16.12.2023 - 14:42

Güncelleme: 16.12.2023 - 14:42

Resmi adıyla Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi polisi, 12 Aralık’ta yaptığı açıklamada 2019’da başlayan protestolarda yer alan, Çin’in 2020’de Ulusal Güvenlik Kanunu’nu uygulamaya koymasıyla ABD ile diğer denizaşırı ülkelere kaçan Simon Cheng, Frances Hui, Joey Siu, Johnny Fok ve Tony Choi adlı 5 kişinin yakalanmasını sağlayacaklara para ödülü verileceğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün konuyla ilgili kınama açıklaması yaparak “ABD'yi kendi evi olarak seçen bireyleri sindirmeye ve susturmaya yönelik her türlü çabaya şiddetle karşı çıkıyoruz ve sırf insan haklarını kullandıkları için hedef alınanların yanında durmaktan çekinmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise “ABD, Hong Kong yetkililerinin aralarında bir ABD vatandaşının da bulunduğu denizaşırı demokrasi savunucularını hedef alan yeni bir ödül listesi duyurmasını kınıyor. Özgürlük ve demokrasiyi savunanları tehdit etmeye ve taciz etmeye yönelik bu girişimi reddediyoruz” dedi.

İngiltere’nin Hong Kong Konsolosluğu’nda ticaret ve yatırım memuru olarak çalışan Simon Cheng, 2019’daki protestolarda yer aldı ve polis tarafından gözaltına alındı.

Cheng, İngiltere’ye kaçarak 2020 yılında sığınma hakkı aldı. Frances Hui ise olaylardan sonra ABD’ye kaçtı ve 2021 yılında kendisine ABD tarafından sığınma hakkı verildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, dünkü günlük basın toplantısında konuyla ilgili gelen soru üzerine “Bazı ülkelerin Hong Kong ulusal güvenlik yasasına alenen iftira atmasını ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hukukun üstünlüğüne müdahale etmesini şiddetle kınıyor ve buna kesinlikle karşı çıkıyoruz. Yurtdışına kaçan beş Çin karşıtı isyancının, ulusal güvenliği tehlikeye attığından şüphelenilmektedir. Hong Kong polisi, yasalara uygun olarak bu istikrarsızlaştırıcı unsurlar için tutuklama emri çıkarmıştır. Bu, uluslararası hukuka ve teamüllere uygun, gerekli ve meşru bir eylemdir” dedi.

ABD ve İngiltere’nin bu kişileri destekleyerek Hong Kong'u istikrarsızlaştırmaya yönelik kötü niyetlerini ortaya koyduğunu vurgulayan Çin Dışişleri “Hong Kong’un, Çin'in Hong Kong'u olduğunu vurgulamak isterim. Hong Kong'la ilgili meseleler tamamen Çin'in iç meseleleridir ve bu meselelere dışarıdan müdahale edilemez” ifadelerini kullandı.