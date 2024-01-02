Yılbaşı eğlencesinde 'laf atma' kanlı bitti: 27 yaşındaki genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:23

Güncelleme: 02.01.2024 - 13:08

İddialara göre; Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bir mekanda yılbaşı eğlencesi yapan 23 yaşındaki kadın E.Y.A ile eski erkek arkadaşı 27 yaşındaki Y.K. arasında tartışma yaşandı. Mekanın dışına taşan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgayı görünce olaya dahil olan kadının 22 yaşındaki sevgilisi O.K., yanındaki bıçakla eski erkek arkadaş Y.K.’yı göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.





Bıçaklanan Y.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kadın ve erkek arkadaşı ise arabayla hızlıca olay yerinden kaçtı. Olayın şüphelisi O.K. suç aletiyle birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K. sevk edildiği mahkemece ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Y.K. ise, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.