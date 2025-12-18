Yılbaşı etkinliklerini yasaklayan il milli eğitim, gerici Yıldız’ın ‘aile etkinliğini’ görmezden geldi: ‘6 yaşındaki kız çocuğu’ evlenebilir demişti

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce okul yöneticilerinin olduğu iletişim kanallarına ileti gönderilerek, öğretim izlencesinde yer almadığı gerekçesiyle okullarda yılbaşı ve Noel’e ilişkin etkinliklerin düzenlenmemesi istendi. Aynı iletide okullardaki tüm çalışmaların milli, kültürel ve eğitbilimsel (pedagoji) değerler ile öğretim izlencesi kapsamında yapılması bildirildi. Buna karşın il milli eğitim müdürlüğünün kendisine bağlı bir imam hatip lisesinde “6 yaşındaki kız çocukları evlenebilir” diyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız’ın evlilik programı vermesini görmezden geldiği ortaya çıktı.

AGD DESTEĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİYORLAR

Vakıf tarafından düzenlenen genç evlilik ve destek izlencesi olan “Bir Ömür Okulu”nun ilk ders halkası Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İnegöl Temsilciliği’nin de katkısıyla İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yarın başlatılacak ve 9 Ocak’a kadar sürecek. İzlence kapsamında; “Evliliğin temeli: İman”, “Evlilikte erkek ve kadının rolleri”, “Ailede iletişim” ve “Evlilikte huzuru korumak” başlıklarıyla 4 ders gösterilecek. Söz konusu gerici izlenceyle 18 ila 35 yaş arasındaki gençler hedeflenirken, derslere düzenli katılım sağlayan 3 kişiye mobilya desteği sağlanacağı vaad edildi. Dersler ise lisesinin konferans salonunda akşam saatlerinde verilecek.