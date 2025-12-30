Yılbaşı gecesi İstanbul’da hava 0 dereceye düşecek!

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un hava tahmin raporuna göre, İstanbul yılbaşında soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olacak.

“HAVA SICAKLIĞI 0 DERECEYE KADAR DÜŞECEK”

31 Aralık Çarşamba günü kent genelinde sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağışlı bir hava beklenirken, gün içerisinde sıcaklıkların 5 derece civarında seyredeceği, gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. Yağışların özellikle sabah saatlerinde etkili olacağı bildiriliyor.

1 Ocak Perşembe günü ise İstanbul’da en düşük hava sıcaklığının -1 dereceye kadar gerilemesi, günün en yüksek sıcaklığının ise 4 derece civarında olması bekleniyor. Yağış miktarının 1 ila 4 kg/m² arasında olacağı tahmin edilirken, yer yer soğuk hava etkisini sürdürecek.

“BUZLANMAYA DİKKAT”

Yetkililer, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiği, özellikle yılbaşı gecesi dışarıda olacak vatandaşların hava koşullarını göz önünde bulundurarak tedbirli davranmaları uyarısında bulundu.