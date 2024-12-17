Yılbaşı öncesi 'sahte içki' denetimi... Antalya'da tam bin 185 litre ele geçirildi!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 17:54

Güncelleme: 17.12.2024 - 17:55

Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin bu kapsamda silah ticareti suçundan 1 kişi ile “nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından yakalanan 7 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Ekipler ayrıca tütün mamulleri, alkol ve emtia suçundan 18 şahsa adli işlem gerçekleştirdi.

Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde ise kaçakçılık faaliyetleri ile yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkollü içkilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 2 milyon 476 bin 90 adet boş/dolu makaron, 7 bin 282 adet kaçak ilaç, 1464 paket kaçak sigara, 1185 litre kaçak içki, 774 adet kaçak puro, 486 kilogram kaçak tütün, 477 adet kaçak emtia, 146 adet kaçak elektronik sigara, 58 adet sahte belge (çek, senet), 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 55 adet tabanca fişeği ile 1 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

4 TUTUKLAMA

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.