Yılbaşı öncesi 'sahte içki' uyarısı: Riskli yerlerden biri de toplu tüketim yerleri

Yayınlanma: 12.12.2024 - 12:17

Güncelleme: 12.12.2024 - 12:17

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ulaş Kırım, yılbaşı öncesinde artan sahte içki zehirlenmelerine dikkat çekti. Kırım, özellikle merdiven altı sahte alkol üretiminin yılbaşı döneminde ciddi risk oluşturduğunu belirterek yurttaşları uyardı.

"SAHTE İÇKİ TÜKETİMİ ÖLÜME YOL AÇABİLİR"



Sahte alkol üretiminin arttığı bu dönemde, tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini ifade eden Kırım, şunları söyledi:

"Metil alkolün tüketimi, felç, körlük ve ölüme yol açabilecek ciddi sonuçlar doğuruyor. Merdiven altı üretimlerde metil ve etil alkol birbirinden ayırt edilemiyor ve bu durum sahte ürünlerin doğrudan tüketicilere ulaşmasına neden oluyor. Özellikle toplu tüketim yerlerinde açıkta satılan içkilerin şişelerinin görülmesi tüketicilerin hakkıdır."

Kırım ayrıca, sahte içkilerin etkilerinin hemen görülmeyebileceğini, bu durumun 12 ila 48 saat içinde ortaya çıkabileceğini ve sakatlık ya da ölümle sonuçlanabileceğini belirtti.





"ÜRÜNLERİN ORİJİNALLİĞİNİ KONTROL EDİN"



Yurttaşların, satın aldıkları ürünlerin orijinalliğini Gelir İdaresi Başkanlığı Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (GİB BÜİS) uygulaması ile kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Kırım, bandrolün okutularak ürünün orijinalliğinin teyit edilebileceğini söyledi. Şüpheli durumlarda ilgili makamlara şikayette bulunulmasının önemine değindi.

"EVDE ÜRETİM SAĞLIK RİSKLERİ TAŞIYOR"



Evde alkol üretiminin sanıldığı kadar basit bir işlem olmadığını belirten Kırım, "Metil alkol, etil alkolden daha hızlı buharlaştığı için kişiler bu ayrımı yapamıyor ve sağlıklarını tehlikeye atıyorlar. Ev yapımı içkilerdeki bu riskler nedeniyle bu üretimlerin önüne geçilmesi şart" dedi.





YILBAŞI SOFRALARINDA DA DİKKAT EDİLMELİ



Yılbaşı kutlamalarında sadece içki değil, tüketilen yiyeceklerin de risk oluşturabileceğini belirten Kırım, dışarıdan alınacak meze ve tavuk ürünlerinin tazeliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Yılbaşı yoğunluğu nedeniyle önceden hazırlanıp uzun süre bekletilen ürünlerin, sofralarda da fazla süre kaldığında sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

"DİKKATLİ OLUN, HAYATINIZI TEHLİKEYE ATMAYIN"



Kırım, hem işletmelerin hem de bireylerin bu dönemde daha özenli ve dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak şu uyarılarda bulundu:

"Hayatınızı tehlikeye atmayın. Ürünlerin güvenilir yerlerden alınmasına özen gösterin, açıkta satılan ürünlere karşı dikkatli olun ve içkilerde bandrol kontrolü yapmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı ve güvenli bir yılbaşı geçirmek için bu önlemler hayati öneme sahiptir."