Antalya'da rekor 'sahte içki' operasyonu: Bir evden 725 litre çıktı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evde şişelenmiş 725 litre sahte içki ve 90 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da rekor 'sahte içki' operasyonu: Bir evden 725 litre çıktı!
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AA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 16:36

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.A'nın evinde sahte içki imal ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İl Jandarma ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheliye ait evde düzenlenen operasyonda, şişelenmiş 725 litre sahte içki, 90 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Antalya #Sahte içki

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