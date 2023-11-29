Yılbaşı yaklaşırken... Antalya’da 7 bin litre kaçak alkol ele geçirildi

Yayınlanma: 29.11.2023 - 12:30

Güncelleme: 29.11.2023 - 12:30

Alkollü içeceklere gelen peş peşe zamlar nedeniyle vatandaşlar merdiven altı alkole yöneldi. Kaçak içki nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybederken, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte kaçak alkol operasyonları da hızlandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kepez İlçesinde yapılan operasyonda 7 bin litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.