Yılbaşında eğlenmek isterken tuzağa düşmeyin
Yeni yıla günler kala dolandırıcılığa yeni yöntemler ekleniyor.
Eğlence mekânlarının adını ve internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılar, bu siteler üzerinden sahte rezervasyon alıyor ve rezervasyon yaptıran kişilerden ödeme talep ediyor. Dolandırıcıların tuzaklarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili avukat İbrahim Güllü, e-posta ya da mesaj yoluyla gelen site linklerinden rezervasyon yapılmaması gerektiğini söyledi. Ödeme işlemlerine de değinen Güllü, “Yılbaşı gecesi için tercih edilen tesisin, restoranın veya eğlence merkezinin kendi telefonundan ulaşılarak rezervasyon yapılmalı. Ödeme yapılacaksa mutlaka o rezervasyon yapılan tesisin adına açılmış olan banka hesabına para gönderilmeli. Kredi kartı bilgileri kesinlikle paylaşılmamalı. Bu bilgilerin paylaşılması daha sonrasında da olumsuz sonuçlar doğurabilir” dedi. Tüketicilere bütçe uyarısında da bulunan Güllü, “Yılbaşı nedeniyle fiyatlar neredeyse üçe, dörde katlanmış durumda” diye konuştu.
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