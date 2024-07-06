Yıldırım düştü... Ağacın altındaki 76 koyun öldü

Amasya'da etkili olan sağanakta, 3 çobanın ağaç altında topladığı sürüdeki 76 koyun yıldırım düşmesi sonucu öldü.

DHA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 09:34
Yıldırım düştü... Ağacın altındaki 76 koyun öldü
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Olay, Akdağ’ın eteklerindeki Kışlacık köyü Kuzoluk mevkisinde meydana geldi. Arazide koyun otlatan çobanlar Sefer (20), Recep (60) ve Mehmet Kürkçü, sağanak bastırınca koyunlarını yağmurdan korumak için ağaç altında topladı.

Ancak bu sırada yıldırımın düştü ve sürüdeki 76 koyun öldü. Mehmet Kürkçü yıldırımdan etkilendi. İhbarla, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mehmet Kürkçü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Kürkçü’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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