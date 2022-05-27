Afyonkarahisar'da mera arazisi maden şirketine verildi

27 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesindeki dört köy ve bir kasabanın ortak kullandığı, 2016 yılında tescil edilen mera arazisi, “Mera sıfatından çıkmasında sakınca yoktur” denilerek Ayka Toprak Madencilik AŞ’ye verildi.

Yıllar önce yeraltı sularının sondajlanmasıyla birlikte taşıma suyla tarım yapılan bölgede bu sefer de hayvancılık risk altında. Geçiminin çoğunu özellikle manda ve büyükbaş hayvancılıkla sağlayan yurttaşlar, 20 bin metrekare alanı etkileyecek çalışmaların hayata geçirilmesi durumunda ekmeğinden olacak. Mandaların merada olması gerektiğini söyleyen CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, “Yem fiyatları zaten artmış durumda, mera ellerinden alınırsa yurttaş iş yapamaz hale gelecek. Şimdi en azından merada hayvanlar doğal yolla besleniyor ve köylü bu şekilde para kazanıyor” dedi.

Bölgede içme suyunun karşılanması için belediye tarafından sondaj çalışması yapıldığını belirten Köksal, “Yeraltı kaynaklarını bu şekilde tükettiler. Akabinde iş sondajla kalmadı, bu sefer de merayı istediler” diye konuştu. Sondaj çalışmalarının 12 bölgede yapıldığını söyleyen ve ismini vermek istemeyen bir yurttaş “Yeraltı sularımız çekilmeye başlandıktan sonra susuz kaldık. Tarımı taşıma suyla yapmaya çalışıyoruz. Durum geçen sene daha iyiydi” dedi.