Yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı!

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 09:14
Yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı!
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İhsangazi ilçesinde 3 Temmuz'da akşam saatlerinde Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmıştı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İhsangazi ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Yangına Kastamonu, Çankırı, Ankara, Ilgaz ve Amasya'dan gelen orman ekipleri 3 helikopter, 18 arazöz, 24 ilk müdahale aracı, 6 su ikmal aracı, 1 ekskavatör, 1 greyder, 1 dozer ile müdahale edilmiştir. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

 


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