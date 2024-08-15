Yıldırım Kaya’dan “Şort giyen öğrenciye de başını örtmeyen öğrenciye de karışırız" diyen imam hatip ortaokulu müdürüne tepki...

Yayınlanma: 15.08.2024 - 14:58

Güncelleme: 15.08.2024 - 14:58

Eski CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Bursa Mahmut Celaletin Öktem İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık'ın velilere yönelik bilgilendirme toplantısında “Bu okulda şort giyen öğrenciye de karışırız, başını örtmeyen öğrenciye de karışırız" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e “Çocuklarımızın psikolojisini bozan bu sözde öğretmeni derhal görevden alın" çağrısında bulundu.

CHP 27’nci dönem Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, dün gazetemizin haberleştirdiği Bursa’da Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık’ın velilere yaptığı bilgilendirme toplantısında “Bu okulda şort giyen öğrenciye de karışırız, başını örtmeyen öğrenciye de karışırız” şeklindeki sözlerine X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Paylaşımına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i etiketleyen Kaya, şunları kaydetti:

“Gevşek!

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, 5. sınıf öğrencilerinin velilerine ‘Bu okulda şort giyen öğrenciye de karışırız. Başını örtmeyen öğrenciye de karışırız’ diyor.

‘Çocuğumun psikolojisi bozuluyor’ diyen öğrenci velisine de ‘Çocuğunun psikolojisi çabuk bozulan veliler de bu okula gelmemeli... Psikolojisi bozuluyorsa çocuğunuz kesinlikle bu okulda okumasın. Bu okulda öğretmenler, ben, müdür yardımcısı arkadaşlarım müdahalecidir. Karışırız. Gerektiğinde bağırırız, çağırırız, sert davranırız... Çünkü gevşeklik hiçbir zaman insana bir fayda vermez. Gevşek adamdan korkun...’

Milli Eğitim Bakanı Sn. Yusuf Tekin, çocuklarımızın psikolojisini bozan bu sözde öğretmeni derhal görevden alın.”