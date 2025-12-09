Yıldız Asyalı eşinden şiddet gördüğünü açıklamıştı… Ortaya çıkan ifadesinde ‘hırsızlık' suçlaması dikkat çekti

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, evliliğinin altıncı ayında şiddet gördüğü gerekçesiyle iş insanı eşi Mustafa Semih Demirci hakkında jandarmaya suç duyurusunda bulundu. Asyalı, ifadesinde hem fiziksel şiddete maruz kaldığını hem de kendisine ait bazı eşyaların eşi tarafından çalındığını söyledi.

Gazeteci İhsan Yalçın’ın haberine göre Asyalı, daha önce de şiddet nedeniyle başvuruda bulunduğunu ve mahkeme kararıyla tedbir uygulandığını hatırlattı. Şiddetin süreklilik gösterdiğini belirten Asyalı, Demirci’nin kendisini darp ettikten sonra olayı kendisinin gerçekleştirdiği yönünde iddialarda bulunduğunu aktardı.

“KEMANIM, BİLGİSAYARIM VE ARACIM ALINDI”

Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre, Asyalı, ifadesinde eşinin kendisini darp etmesi sonrasında yaşanan hırsızlık olayını bu şekilde anlattı:

"Daha sonra Gümüşlük Mahallesi Adalar denizinde bulunan ikimizin ortak olarak kullandığımız evde ben uyuduğum esnada, eşim olan Mustafa Semih Demirci isimli şahıs eve girerek bana ait olan Aymek Marka Beyaz Renkli Bilgisayar, 1 adet Kemanımı evden almış ve 34 ... 978 plakalı aracımın anahtarını çantamdan almış, evimin önünde park halinde bulunan 34 ... 978 plakalı aracımı alarak evimin önünden götürmüş. Ben sabah uyandığımda olayı fark ettim. Çalan Mustafa Semih Demirci isimli şahıstan şikayetçi ve davacıyım."