Yıldız Dağı'nda kaybolmuştu... Arama çalışmaları sürüyor!

Mersin'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı'na tırmanış yapan ve dönüşte kaybolduğu ortaya çıkan emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ı (79) arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:04
Yıldız Dağı'nda kaybolmuştu... Arama çalışmaları sürüyor!
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Konya Selçuk Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapan ve Çumra Meslek Yüksekokulu'nun kurucu müdürü olan Mustafa Taşpınar, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 2 arkadaşı ile Mersin'in Toroslar ilçesindeki 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na çıktı.

2 bin 200 metrede kamp kuran grup, tekrar yola devam etti. Taşpınar'ın arkadaşları, 2 bin 700 metrede yorulunca tırmanışı bıraktı. Taşpınar da zirveye doğru tırmanış yapan Ereğli Dağcılık Kulübü üyeleri ile yola devam etti.

Taşpınar ile üyeler Yıldız Dağı'nın zirvesine ulaştı. Daha sonra kulüp üyeleri inişe geçti. İniş sırasında üyeler, Taşpınar'ın arkadaşları ile karşılaştı.

Bu sırada Mustafa Taşpınar'ın grupla olmadığı ortaya çıktı. Jandarma, AFAD ve AKUT'un da aralarında olduğu çok sayıda arama-kurtarma ekibi çalışma başlattı.

Drone, jandarma iz takip köpeği ve helikopterlerin de katıldığı çalışmalardan herhangi bir sonuç çıkmadı. Cep telefonlarının etkin olabilmesi için mobil baz istasyonu kurulurken, Taşpınar'ı arama-kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor.


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