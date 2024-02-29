Yıldız Teknik Üniversitesi'nin KYK yurdunda intihar!

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan FSM KYK Erkek yurdunda A Blok’ta kalan bir öğrenci, gece saatlerinde kaldığı odanın penceresinden atladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 12:32
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin KYK yurdunda intihar!
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Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’ndeki; Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu’nda bir öğrenci camdan atlayarak yaşamına son verdi. Sol Haber'in aktardığına göre; pencereden atlayan öğrencinin adı öğrenilemezken,  Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’ndeki yurtta son bir ay içinde yaşanan ikinci intihar vakası olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



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