Yıldız Ünsal kimdir? Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal kaç yaşında, nereli?

YILDIZ ÜNSAL KİMDİR?

Yıldız Ünsal, 1967 yılında İzmir’de doğdu. Karşıyaka’da büyüyen Ünsal, eğitim hayatının tamamını ve meslek yaşamını İzmir’de sürdürdü.

İlköğrenimini Karşıyaka Ankara İlkokulu’nda tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir Amerikan Kız Lisesi’nde aldı. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu ve Uluslararası İşletmecilik alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

İş hayatına 1988 yılında başlayan Ünsal, 1999-2013 yılları arasında kurucusu olduğu gıda üretimi ve ticareti şirketinde yöneticilik yaptı. Bu süreçte iş dünyasında önemli bir deneyim kazandı ve çeşitli ticaret ve sanayi kuruluşlarında aktif görevler üstlendi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda meclis üyeliği yapan Ünsal, aynı kurumun yönetiminde yer alan ilk kadın olarak dikkat çekti. Ayrıca İzmir Ticaret Odası’nda yöneticilik görevinde bulundu.

YILDIZ ÜNSAL'IN ÖZEL HAYATI

Sivil toplum çalışmalarında da aktif rol alan Ünsal, uzun yıllara dayanan iş yaşamı boyunca birçok kuruluşta görev aldı. 32 yıldır evli olduğu eşi Altan Ünsal ile iki çocuk annesidir.