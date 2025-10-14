Yıllar önce hayalini kurdu, kendi elleriyle yaptı: '1,5 milyon teklif ettiler ama satmadım'

Trabzonlu olan Sabri Yavuz, yıllarca İstanbul'da şoförlük yaptıktan sonra, çocukluk hayali olan otomobili kendi imkânlarıyla kendisi yaptı.

Teknik ya da mühendislik eğitimi almayan Yavuz, 2005 yılında, İstanbul'daki atölyesinde el emeğiyle tasarlayıp ürettiği araca "Zigana" adını verdi.

İki kişilik kapasiteye sahip olan araç, polyester gövde, Lombardın motor ve şanzıman sistemi ile donatıldı. Üstü açılıp kapanabilen yapısıyla dikkat çeken otomobilin zemininde ise kalorifer sacı kullanıldı. Aracın fren sistemi kurmalı olarak tasarlandı. Tüm montaj, kaynak ve kaporta işlemleri Yavuz kendi elleriyle yaptı.

Sarı renge boyanan otomobilin üzerinde "Milli ve Yerli" ibaresi yer alırken, özel olarak seçilen 34 SY 1461 plakası ise sahibinin baş harflerini ve Trabzon'un fetih yılını simgeledi.

TÜM TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Yavuz, aracı 2005 yılında yaklaşık 50 bin TL maliyetle tamamladı. Emekliliğinin ardından otomobilini memleketi Trabzon'un Yomra ilçesine getiren Yavuz, burada yoğun ilgiyle karşılaştı. Vatandaşların sık sık fotoğraf çektirdiği 'Zigana' için bazı otomobil tutkunları 1 milyon 500 bin TL teklif etti. Ancak Yavuz, tüm teklifleri geri çevirdi.

El yapımı Zigana, yalnızca işlevselliğiyle değil, Karadeniz insanının azmini ve becerisini simgeleyen bir sembol olarak da dikkat çekiyor.

"KURMALI BİR FREN SİSTEMİ VAR"

20 beygirlik motorlu ‘Zigana' ile dağ tepe demeden gezen Sabri Yavuz, "Ömrümün yarısı İstanbul'da geçti. Orada şoförlük yapıyordum. Kafamda hayallerim vardı. O zaman Formula pisti yapılmıştı. Bende ona uygun bir araç yapmak istedim. Cumartesi ve Pazar günleri atölyede sabaha kadar çalışmaya başladım. Ortaya böyle bir araç çıktı. Her bir farklı aracın parçasını aldım. Tamamen kendi el işçiliğim. Polyester ve tentesini hediye ettiler. Bazı arkadaşlarım bu şekilde yardımcı oldu. Çizerek bu aracı planlayamadım. Yapmaya başlayınca böyle oldu. Zeminini kalorifer saçından yaptım, paslanmıyor. İlk önce akıllı vidalarla yapmaya başladım. Bir arkadaşım bu yolda giderken sallanır cıvatalar hep dökülüyor dedi. Sonrasında bana polyester verdi. Biraz da anlıyordum bu işlerden böylece tamamladım. Kurmalı bir fren sistemi var. Motor olarak 20 beygirlik tek silindirli Lombardın motoru kullandım. Biraz sesi fazla o yüzden değiştirmeyi düşünüyorum. Sadece motorun ruhsatı var. Başka bir şeyin ruhsatı yok" dedi.

Aracın 2005 yılında 50 bin TL maliyetini olduğunu kaydeden Yavuz, "Çok ilgi gösteren var. Çok teklifler geliyor. Bunu bir başkasının kullanması sakıncalı ve yasak. 2005 model aracım o zaman 50 bin TL'ye yakın bir maliyeti oldu. Bayiden sıfır bir otomobil alabilirdim. O dönem arabam olduğu için yeni bir araç almayı tercih etmedim. Değişik bir araba yapmak istedim. Bunun deposunu bir kere dolduruyorum 1 ay bana yetiyor. Yaylalara bile çıkıyorum. Plakası özel. Tabi resmiyette plakası yok. Arkasına bir römork yaptım. Kömürümü, odunumu onunla taşıyorum. Satın almak isteyenle oldu. 1,5 milyon teklif etti ama satmadım. Bundan sonrası ise hedeflerim var ama araç düşünmüyorum. Artık havadan gidecek bir planör planlıyorum. Uçmak istiyorum ama bölgemizde aradığım parçaları bulamıyorum" şeklinde konuştu.

"ARACIN HİKAYESİNİ DİNLEYİNCE ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Trabzon'u Sürmene ilçesinden arkadaşı ile birlikte Yomra ilçesinin Özdil mahallesine gelen Hamsi Eski ise arabayı incelediğini ve çok beğendiğini dile getirerek, "Aracı gördüğümde tuhafıma gitti. Arabayı park ettiğimde yukarıdan geldiğini görünce arkadaşıma bu nedir diye sordum. Arabayı inceledim. Araç tamircisi olduğum için merak ettim. Hoşuma gitti. Köyde çok ideal. Her türlü ihtiyacını görebilir. El emeği çok güzel. Karadeniz insanı gerçekten bambaşka. Aracın hikayesini dinleyince çok hoşuma gitti. Bende böyle bir arabam olsun isterim. Satarsa alırım" diye konuştu.

Mustafa Adanur ise "Bu aracı daha öncede görmüştüm. Çok enteresan işleri var. Sabri ağabeyime rica edeceğim bana da bir engelli arabası yapsın. Hikayesini dinlemiştim el yapımı olduğunu biliyorum. Devletinde destek vermesi gerekiyor. Karadeniz insanı her türlü yapar" ifadelerini kullandı.