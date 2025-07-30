Yıllarca adalet aramıştı…Metin Lokumcu'nun eşi Gülay Lokumcu toprağa verildi

Artvin’in Hopa ilçesinde 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında gerçekleşen protestoya polisin müdahalesi sırasında yoğun biber gazına maruz kalarak hayatını kaybeden öğretmen Metin Lokumcu’nun eşi Gülay Lokumcu yaşamını yitirdi.

Gülay Lokumcu'nun cenazesi, bugün Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde ikindi namazının ardından Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Dereiçi Köyü’ndeki aile mezarlığında defnedildi.

YILLARCA ADALET ARAYIŞININ SİMGESİ OLDU

Eşinin ölümünün ardından adalet mücadelesini sürdüren Gülay Lokumcu, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim haline gelmişti. Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin açılan davayı yakından takip eden Lokumcu, yaşamı boyunca hak arayışından vazgeçmedi.

Gülay Lokumcu’nun vefatı, ailesi, dostları ve hak savunucuları başta olmak üzere kamuoyunda derin bir üzüntü yarattı. Lokumcu çifti, yıllardır süren adalet mücadelesinin simge isimlerinden biri olarak anılıyor.