Yıllardır kayıp olan adamı birlikte yaşadığı kadın öldürüp yakmış

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 15:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 15:00

Aksaray’ın merkeze bağlı Babakonağı köyünde, 2013 yılında aynı evde yaşadığı ve 4 çocuk sahibi olan Kamber Demir (45), o tarihte aniden ortadan kayboldu. Kamber Demir’i bir süre göremeyen kardeşleri ve akrabaları şahsın birlikte yaşadığı M.Y.’a (49), Kamber Demir’i sordu. M.Y., Demir'in yurt dışına gittiğini ve burada iş kuracağını söylemesi üzerine bir süre daha bekleyen Kamber Demir’in yakınları aylar sonra kardeşlerine telefonla ulaşmak istedi. Telefon numarası almak için yine M.Y.’a giden yakınları telefon numarası da alamayınca 2014 yılında durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelerek inceleme yapan jandarma ekipleri, olayla ilgili 'kayıp şahıs' işlemi yaparak olay yerinden ayrıldı. O günden beri kayıp olarak aranan Demir’den bugüne kadar bir haber alınamadı.

TOZLU RAFLARDAN İNDİRİLEN DOSYA CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Kayıp şahıslar üzerine şehir genelinde geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, 10 yıldır kayıp olan Kamber Demir’in dosyasını yeniden gündeme getirdi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan JASAT ekibi, çalışmaya Kamber Demir’in yakınlarıyla görüşerek başladı. Yakınlarından elde edilen 'cinayet' şüphesi üzerine M.Y. isimli şahsın üzerine giden JASAT, kadının verdiği tutarsız cevaplar üzerine M.Y.’i gözaltına aldı.

Kadınla birlikte M.D. (29) ve R.D. (30) isimli 2 oğlunu da gözaltına alan JASAT ekipleri, kadın ve çocuklarını çapraz sorguya aldı. İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen çapraz sorguda birçok tutarsızlık ve şüpheli bilgiler ele geçiren jandarma ekipleri, sorguda tespit ettikleri M.G. (54) ve İ.Ç. (74) isimli 2 şahsı daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli saatlerce sorgudan geçirilirken jandarma ekipleri köy halkıyla görüşerek bilgiler topladı.

ÖNCE ZEHİRLEMİŞ SONRA YAKMIŞ...

Olay tarihi olan 2013 yılında 45 yaşında olan Kamber Demir’in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimaliyle araştırma ve soruşturmasını derinleştiren JASAT, Demir’in birlikte yaşadığı M.Y.’ın üzerine yoğunlaştı. Yapılan sorgularda M.Y. birlikte yaşadığı Kamber Demir’i öldürdüğünü itiraf ederken, kan dolduran cinayetin tüm ayrıntıları ortaya çıktı.

Sürekli olarak tartıştıklarını anlattığı öğrenilen M.Y., Demir’in kendisini darbettiğini öne sürdü. Yıllarca geçimsizlik yaşadığını anlatan M.Y.’nin 2013 yılının 11. ayında kocasının yemeğine zehir atarak zehirleyip öldürdüğünü itiraf etti. Gece yarısı Kamber Demir’in ölmesinin ardından sürükleyerek hayvan ahırına götürdüğünü anlatan M.Y., burada önce Kamber Demir’in cesedini sonra da ahırı yaktığını anlattı. Yanarak kül olan ahırdan kimse şüphelenmezken M.Y., ertesi gün ahırdaki Kamber Demir’e ait yanık cesedi parçalayarak gömdü. Çocukları M.D. ve R.D.’yi de gözaltına alan JASAT ekibi 2 oğlunun da bir süre sonra cinayeti öğrendiğini ve annesini ele vermemek için adli makamlara söylemeyerek gizlediklerini ortaya çıkardı.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili JASAT, köyde cesede dair geniş çaplı arama çalışması başlattı. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgularının ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirildi. Cinayet şüphelileri jandarma komando timlerinin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.