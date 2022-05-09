Yıllık ortalama sebze enflasyonu belli oldu: 'Tüketicilerin çoğunluğu açlığa mahkum edilmiştir'
Tüketici Hakları Derneği (THD), 12 sebze fiyatı üzerinden yaptığı araştırma sonucunda yıllık ortalama sebze enflasyonunun yüzde 178 olduğunu açıkladı.
Tüketici Hakları Derneği (THD), 12 sebze üzerinden yaptığı fiyat araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
THD Genel Başkanı Turhan Çakar tarafından yapılan açıklamada ekonomiye bağlı gıda enflasyonun giderek arttığına dikkat çekildi. Çakar, "Asgari ücretliler ve dar gelirliler için sebze, meyve lüks oldu" dedi.
Çakar, TÜİK’in 2022 yılı nisan ayı istatistiklerine göre; 12 sebzenin son bir yıllık ortalama enflasyon oranının yüzde 178 olduğunu ifade etti.
Kalem kalem sebze fiyatlarındaki yıllık enflasyon yüzdeleri şöyle:
- Çarliston Biber 155.6009
- Dolmalık Biber 153.4154
- Sivri Biber 143.6356
- Domates 157.1720
- Havuç 83.9045
- Kabak 114.1246
- Kuru Soğan 173.3090
- Kıvırcık 221.5659
- Maydanoz 169.1388
- Patlıcan 267.0833
- Salatalık 149.5183
- Patates 343.0959
"TÜKETİCİ AÇLIĞA MAHKUM EDİLMİŞTİR"
Çakar, açıklamasının devamında "Dar ve düşük gelirli hanelerin önemli bir kesiminin kirada ikamet ettiğini de dikkate aldığımızda, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin çoğunluğunun yeterli ve dengeli beslenemediği bir gerçektir. Sebze ve meyve fiyatları ile birlikte et, süt ve süt ürünleri fiyatlarını da dikkate aldığımızda, dar gelirli ve yoksulluk sınırının altında geliri olan tüketicilerin çoğunluğu açlığa mahkûm edilmiştir" diye konuştu.
HÜKÜMETE ÇAĞRIDA BULUNDULAR
Hükümete acil olarak açlığı giderici önemlerin alınması çağrısında bulunan Turhan, şunları kaydetti:
"Sebze pahalılığının en önemli nedenlerinden olan ithal girdilerin Türkiye’de üretilmesi sebze üretim maliyetlerini düşürecektir. Bununla birlikte, sebzelerin dağıtımı ve pazarlanması sürecine egemen olan aracılar ve spekülatörler üzerinde gerekli önlemler alınmalıdır. Diğer taraftan, özellikle de küçük üreticiler desteklenmelidir.
Yeterli ve dengeli beslenme tüketicilerin evrensel hakkıdır. 2022 yılı Nisan ayı için dört kişilik hanenin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için 5 bin 323 TL gereklidir. Bu bedel 4 kişilik hanenin açlık sınırıdır. 4 kişilik hanenin yoksulluk sınırı ise 17 bin 340 TL’dir. Söz konusu açlık ve yoksulluk sınırlarını dikkate aldığımızda; tüm çalışanların, işsizlerin ve hanelerin insanca yaşayabileceği, yeterli ve dengeli beslenebileceği koşulların ülke yönetimi tarafından oluşturulması dileğimiz ve beklentimizdir."
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