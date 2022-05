Enflasyonla aşırı artan fiyatlar Anneler Günü’nü de vurdu

08 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Yaşanan ekonomik kriz insanların alım gücünü düşürdü. Geçim derdine düşen yurttaş sadece temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Hal böyle olunca özel günler de bu karanlık tabloda kayboluyor. Anneler Günü de onlardan bir tanesi. Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü, bu yıl ekonomik krizin gölgesinde kaldı. Ne esnaf satış yapabiliyor ne de yurttaşlar annesine hediye alabiliyor.

Annelere küçük de olsa bir hediye ile almanın gelenek hale geldiği bugünde konuştuğumuz esnaf da yurttaş da dertli. Beyaz eşya dükkânında esnaflık yapan Rengin Arancak, “Bugün sadece 800 lira satış yaptık. Anneler Günü olmasına rağmen gün boyunca dükkânda oturduk. Sıfır satışla kasayı kapattım” diyor.

Rengin Arancak

"HER AY ZAM YAPIYORUZ"

Arancak, fiyatlardaki artışın geldiği boyuta işaret ederek şöyle konuşuyor:

“Eskiden 5-6 ayda yaptığımız zamları şimdi aylık yapıyoruz. Ürünleri toptancıdan yüksek fiyata alınca doğal olarak biz de zam yapıyoruz. Halk da kendini geri çekmek zorunda kalıyor. Bizim piyasa, gıda sektörüne göre ikinci planda kalıyor. Şu an ev eşyalarını ihtiyaç olarak bile görmüyorlar. En uygun fiyatlı kahve makinesi bile geçen sene 450 lirayken şu an bin lira. Özel günlerde hediye almanın artık bir önemi kalmadı. Çünkü artık halkın hediye almaya maddi gücü yetmiyor. 3-4 aydır dükkânı çevirmeye çalışıyoruz.”

Artan fiyatlardan müşterilerden kadar kendisinin de şikâyetçi olduğunu söyleyen ve ismini vermek istemeyen başka bir esnaf da halkın ancak temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olduğunu söylüyor ve şöyle konuşuyor: “Sattığımız ürünler kolay tüketilen ürünler değil. Çelik tencere gibi ürünler uzun süre kullanılan ürünler. Halk, temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra diğer ihtiyaçlarına yöneliyor.”

"BÜTÇEMİZİ AŞTI"

Esnaf cephesinde durum böyleyken annelerine hediye almak isteyen yurttaşlarda da durum farklı değil. Annesine hediye almak istediğini ancak fiyatların bütçesini aştığını belirten üniversite öğrencisi Nuray Seven, “Geçen sene en kötü bir çiçek alabiliyordum. Şu an çiçek bile alamıyorum. Her şey aşırı pahalı. Geçen sene anneme eşarp almıştım. 30-40 lira civarındaydı. Şimdi 80-90 lira olmuş” diyor.

Esra Yalın Tamer de Anneler Günü’nde annesine hediye almakta çok zorlandığını söylüyor. Geçen sene, biriktirdiği paralarla annesine set üstü ocak aldığını ancak bu sene benzeri ürünlerin bütçesini çok aştığını belirten Tamer, “Mecburen, elektronik ve pahalı olmayan bir hediye tercih ettim” diye konuşuyor. Tamer, “Aldığım maaş, yol ve yemeğimi ancak karşılıyor. Geçen sene almadığım her şey için çok pişmanım. Bu sene hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. Temel ihtiyaçları bile alamaz duruma geldik” dedi.