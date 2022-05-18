Yılmaz Büyükerşen koronavirüse yakalandı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:29

Twitter hesabından paylaşım yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Büyükerşen'in paylaşımı şu şekilde:

"Kıymetli hemşehrilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle…"