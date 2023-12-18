Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu 'İnci Taneleri'nin tanıtımı sosyal medyada tepki çekti: 'Kadın cinayetlerinin romantizmi olmaz!'

Yayınlanma: 18.12.2023 - 11:08

Güncelleme: 18.12.2023 - 11:08

Yönetmen, yapımcı, senarist ve oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan 'İnci Taneleri' dizisi, Kanal D'de izleyiciyle buluşmayı bekliyor. BKM Yapım imzalı diziden ilk tanıtım yayınlandı.

Siren sesleri ile açılan sahnede, polis ve olay mahallinden görüntüler dikkat çekti.

TV muhabirinin, “İstanbul’da inanılmaz olaylar zincirine bir yenisi daha eklendi” cümlesi ile başlayan tanıtımda, gazeteciler ve meraklı gözlerle olan biteni izlemeye çalışan bir kalabalık görüldü.

CEZAEVİ GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Haber bülteninde ise, edebiyat öğretmeni olan Azem’in (Yılmaz Erdoğan) kendisi gibi öğretmen olan karısını öldürmekle suçlandığı ve kelepçeli bir şekilde gözaltına alındığı belirtildi.

Rolü gereği üzerine çelik yelek giydirilen Yılmaz Erdoğan’ın cezaevi görüntüleri dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Söz konusu tanıtım, Türkiye'nin sonu gelmeyen yarası kadın cinayetlerini 'romantize' ettiği iddiasıyla eleştirildi.

Aralarına Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim'in de dahil olduğu yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, tanıtıma tepki gösterdi ve BKM'den bir açıklama beklediklerini ifade etti.

Ataselim X'ten yaptığı paylaşımda “Bunu biri açıklayacak mı? Tüylerimizi diken edip bir kadın katilini mi estetize ediyorlar dedirttiniz. Kadın cinayetlerinin romantizmi olmaz, normalleştirmesi olur. Nice kadını uykusuz kıldınız. Nice potansiyel katile son söz, mahkemede katile tirad verdiniz. Gerçekleri yazacaksanız önce kadın cinayetlerini yazın. Sonra kadınlar canıyla ödüyor bunları. Dizi replikleri ile indirim alan katilleri, dizi replikleri ile kadınları tehdit edip sonra öldürenlerin da ne var canım o diziyi çok seviyordum diyenleri unutmadık” ifadelerini kullandı.

İşte tanıtıma gelen tepkilerden bazıları...