Yılmaz Özdil koronavirüse yakalandı

05 Ocak 2022 Çarşamba, 10:26

Gazeteci Talat Atilla sosyal medya hesabından Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Özdil'in bu nedenle yarınki köşe yazısını kaleme alamayacağı öne sürmüştü.

Yılmaz Özdil'den açıklama geldi.

Özdil, bugünkü "Pozitif" başlıklı köşe yazısında korona testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Özdil, "Covid nedeniyle kapalıyız. Sırt ağrısı, eklem ağrısı filan. Biraz dinleneyim geleyim" İfadelerini kullandı.

REKOR ARTIŞ

Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Covid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.

Bakanlığın açıkladığı 3 Ocak Pazartesi gününe ait verilere göre, 44 bin 869 vaka tespit edilmiş ve 160 kişi yaşamını yitirmişti.